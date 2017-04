Vorwurf des Millionenbetrugs bei EnBW Drei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft

Von red/dpa/lsw 13. April 2017 - 17:33 Uhr

Drei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft, weil sie den Energieversorger EnBW in Millionenhöhe geschädigt haben sollen.Foto: dpa

Wegen des Verdachts auf Betrug in Millionenhöhe ermittelt die Staatsanwaltschaft in Stuttgart gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des Energieversorgers EnBW und mehrere mutmaßliche Mitwisser.

Stuttgart - Es bestehe der Verdacht auf Betrug in Millionenhöhe durch den ehemaligen Mitarbeiter des Energieversorgers EnBW und mehrere mutmaßliche Mitwisser. „Drei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft“, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Die Fälle hätten sich in Stuttgart ereignet.

Scheinleistungen beauftragt

Den Ermittlungen zufolge soll der Ex-EnBW-Mitarbeiter von 2009 bis 2015 mehrere Unternehmen im Bereich Immobilienmanagement beauftragt haben. Bei dem überwiegenden Teil der Aufträge habe es sich aber wohl um Scheinleistungen gehandelt. Sie wurden entweder nie oder nicht im beauftragten Umfang erbracht, der EnBW aber in Rechnung gestellt und in voller Höhe bezahlt. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, das Unternehmen in Millionenhöhe geschädigt zu haben.