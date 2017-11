Vorweihnachtszeit in Stuttgart Wünsch Dir was

Von Jan Sellner 10. November 2017 - 17:02 Uhr

Sie begegnen einem bald wieder überall, auch in der Werbung: Wunschzettel Foto: Horst Rudel

Die Zeit des Wunschzettelschreibens beginnt. Es ist auch eine Zeit der Hilferufe, hat Lokalchef Jan Sellner beobachtet.

Stuttgart - Von allen Zetteln, die es gibt – Fresszettel, Strafzettel, Merkzettel – sind Wunschzettel die mit Abstand schönsten. In diesen Tagen, sechs Wochen vor Heiligabend, beginnt diese besondere Form der Zettelwirtschaft wieder. Bei manchen ist es einfach nur ein schöner Brauch, bei anderen hingegen entspringen Wunschzettel einer sozialen Bedrängnis. Bei einigen sind sie sogar ein Hilferuf – auch in einer äußerlich so reichen Stadt wie Stuttgart.

Mehr zum Thema

Sinnbildlich dafür steht der Weihnachtsbaum für Kinderwünsche, der auch dieses Jahr wieder im Foyer des Stuttgarter Rathauses aufgestellt wird. Vom 30. November bis zum 15. Dezember hängen an diesem Baum 1500 Wunschzettel von Kindern, die nicht wunschlos glücklich sind, sondern echte Bedürfnisse artikulieren – nach Kleidung, nach Spielsachen, nach Musikunterricht oder der Mitgliedschaft in einem Verein. Jeder kann helfen, diese Wünsche im Wert von 30 Euro zu erfüllen – man muss nur einen Wunschzettel vom Baum nehmen und später das Geschenk abgeben: Zimmer 142. Einen besseren Grund gibt es nicht, das Rathaus zu besuchen. Respekt vor den Initiatoren dieser kinderfreundlichen Aktion!

Pinguin Paul geht auf Reisen

Ebensolcher Respekt gebührt dem rührigen Stuttgarter Verein „Frauen helfen helfen“, dessen ausschließlich weiblichen Mitglieder sich in dieser Woche zu einem Wunschzettelabend versammelt haben, um Kinderwünsche zu begutachten, die ihnen aus sozialen Einrichtungen übermittelt wurden. Jede der Weihnachtsfrauen wählte einen oder mehrere der handgeschriebenen Zettel aus. Bis zum Weihnachtsfest werden die Wünsche der aus sozial schwachen Verhältnissen stammenden Kinder werden erfüllt werden.

Das gilt hoffentlich auch für den Wunsch eines krebskranken Jungen aus dem US-Bundesstaat Maine, dessen traurig-schöne Geschichte in dieser Woche um die Welt ging. Nach den Prognosen der Ärzte wird der neunjährige Jacob Thompson das Weihnachtsfest nicht mehr erleben. Seine Eltern haben deshalb beschlossen, die Adventszeit vorzuziehen: Auf Facebook rufen sie dazu auf, Jacob persönliche Weihnachtskarten zu schicken. Von überall her treffen jetzt Karten bei ihm ein; viele davon mit einem Pinguin verziert – Jacobs Wunsch- und Lieblingstier. Da darf auch eine Zeichnung mit Pinguin Paul nicht fehlen, dem Kinder-Chefreporter unserer Zeitung. Er ist bereits unterwegs zu Jacob – im Weihnachtskostüm.

Aktion Weihnachten startet am 25. November

Doch auch Erwachsene schreiben Wunschzettel. Das erleben wir Jahr für Jahr rund um die Aktion Weihnachten der großen Benefizaktion unserer Zeitung für hilfsbedürftige Menschen in Stuttgart und der Region, die diesmal am 25. November startet. Die Wünsche reichen vom Wintermantel bis zur Waschmaschine. Mit Hilfe unserer Leserinnen und Leser können wir viele dieser Wünsche erfüllen und soziale Projekte unterstützen.

Daneben gibt es Menschen, die ein ganz anderes elementares Bedürfnis haben. Sie wünschen sich von ihrer Umgebung vor allem eines: Aufmerksamkeit und Zeit. Das ist etwas Großes. Und doch kann es jeder verschenken – wenn er denn will.

jan.sellner@stzn.de