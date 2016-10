Betrugswelle in Stuttgart Vorsicht, falsche Polizisten am Telefon

Von Wolf-Dieter Obst 12. Oktober 2016 - 10:29 Uhr

Immer öfter melden sich angebliche Polizisten am Telefon – die echte Polizei warntFoto: M. Jenkins/ Fotolia

Am anderen Ende der Leitung ist angeblich ein Polizist, der von Ermittlungen in einem Kriminalfall spricht, in den der Betroffene verwickelt sein soll. Dabei geht es den Anrufern nur darum, den Opfern mehrere Tausend Euro abzunehmen.

Stuttgart - Und wieder klingelt das Telefon. Diesmal, am Dienstag gegen 19 Uhr, ist es ein Apparat einer 84-Jährigen in der Erwin-Bälz-Straße in Degerloch. Am anderen Ende der Leitung meldet sich ein Polizeibeamter. Er berichtet von Ermittlungen – „und dann erkundigte er sich nach den Vermögenswerten, nach Geld und Schmuck“, sagt Polizeisprecher Tobias Tomaszewski. Der angebliche Kripomann kündigt an, an diesem Mittwoch zwei Kollegen vorbeizuschicken, die mit ihr auf der Bank mehrere Tausend Euro abheben sollen. Die 84-Jährige fragt nach dem Grund – und bekommt keine befriedigende Antwort. Sie wird misstrauisch und ruft bei der echten Polizei an.

Mehr zum Thema

„An diesem Abend sind noch drei weitere Versuche in Degerloch, Hoffeld und Birkach angezeigt worden“, sagt Polizeisprecher Tomaszewski. Zum Glück ohne Beute. Die Betrugswelle mit den falschen Polizisten rollt. Die Täter am Telefon dürften in den selben Kreisen zu suchen sein, die auch mit dem Enkeltrick ältere Leute um ihre Ersparnisse bringen – oder ein möglichst geeignetes Einbruchsobjekt auszubaldowern.

Von Tätern und Geld fehlt jede Spur

Zuletzt waren die Täter Ende September im Stadtteil Heumaden erfolgreich. Eine 84-jährige Frau bekam einen Anruf von einem angeblichen Polizisten aus Berlin, der ihr mitteilte, dass sie offenbar im Besitz von Falschgeld sei. Der Anrufer fragte sie, wie viel Geld sie denn zu Hause habe, und vereinbarte mit ihr, dass ein Kollege vorbeikäme, um die Geldnoten zu prüfen. Der Komplize erschien, nahm mehrere Tausend Euro an sich und verschwand. Schwacher Trost für die Betroffene: Der Kurier war offenbar auch noch nicht geübt, denn er schwitzte stark und war sichtlich nervös.

Bisher haben die Täter offenbar keinen Grund dazu. Denn bisher ist weder in Stuttgart noch in der Region ein Tatverdächtiger erwischt worden. So blieb auch der Kurier in Birkach unbekannt, der einer 73-Jährigen ihren Goldschmuck abnahm. Zuvor hatte ein angeblicher Beamter des Bundeskriminalamts dem Opfer telefonisch mitgeteilt, dass es im Visier von ausländischen Einbrecherbanden stehen würde. Auch von dem angeblichen Beamten, etwa 25 bis 30 Jahre alt, mit südländischem Aussehen, der eine 86-jährige Stuttgarterin zu Beginn des Jahres um mehrere Tausend Euro gebracht hatte, fehlt jede Spur.

Tatorte von Böblingen bis Waiblingen

Die Fälle ziehen sich durch die gesamte Region. Neben Stuttgart gab es auch in Ludwigsburg, Böblingen, Sindelfingen, Esslingen, Ostfildern, Waiblingen und Göppingen betrügerische Anrufe. Zumeist blieb es beim Versuch. Die Fantasie der Täter ist dabei unerschöpflich. Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt, örtliche Polizeidienststelle – die Anrufer schlüpfen in alle Rollen.

Die Tatorte ziehen sich übers ganze Bundesgebiet. In den letzten Tagen gab es Meldungen aus Hamburg, Hildesheim, Düsseldorf und im nordhessischen Korbach.

Was die echte Polizei empfiehlt...

Die Polizei rät deshalb misstrauisch zu sein, wenn derartige Anrufe eingehen. „Man sollte keinesfalls Informationen über persönliche und finanzielle Verhältnisse oder Angewohnheiten preisgeben“, so die echte Polizei. Betroffene sollten die angezeigte Telefonnummer, den angeblichen Namen und die angebliche Dienststelle des Anrufers notieren und auflegen. „Nehmen Sie stattdessen Kontakt mit der Ihnen bekannten Polizeidienststelle in Ihrer Nähe auf“, rät die Polizei. Keinesfalls die Nummer wählen, die der dubiose Anrufer nennt. Im Degerlocher Fall hatte der Täter der 84-Jährigen „für Nachfragen“ eine Handynummer mitgeteilt. Sie wäre damit sicher nicht bei der Polizei gelandet.

Besonders perfide: Die Telefonnummer auf der Anzeige des Telefons kann sogar mit der echten Rufnummer übereinstimmen. Die Täter sind in der Lage, über Internettelefonie die angezeigte Rufnummer zu manipulieren, in Fachkreisen Caller-ID-Spoofing genannt. Das ist mit entsprechenden Computerprogrammen problemlos möglich.