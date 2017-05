Vorsicht bei WhatsApp Kettenbrief schleust Virus ein

31. Mai 2017 - 12:06 Uhr

Wieder einmal macht ein Kettenbrief auf WhatsApp die Runde.Foto: dpa

Kettenbriefe sind auf WhatsApp die Regel. Dieses Mal verbirgt sich hinter dem Versprechen neuer Features jedoch eine böse Überraschung.

Stuttgart - Mit einem simplen Trick versuchen Betrüger momentan WhatsApp-Benutzer in eine Virusfalle zu locken. Momentan kursiert eine gefälschte Nachricht, die den Nutzern anbietet, angeblich die Hintergrundfarbe wechseln zu können.

Klickt man auf den Link in der Nachricht, gelangt man auf eine Seite, auf der die angebliche Farbauswahl aktiviert werden kann. Aufmerksam sollten die Nutzer bereits bei der URL werden, denn diese besteht aus kyrillischen Buchstaben.

Ist man doch der Aufforderung gefolgt, animieren die Betrüger ihre Opfer dazu, zunächst mehrere Freunde oder Gruppen einzuladen. Im Anschluss seien die Farben verfügbar. Wie die Aufklärungsseite Mimikama berichtet, beginnt stattdessen das Handy unaufhörlich zu vibrieren und öffnet unzählige Pop-Up-Fenster.

Generell rät das Internetportal zum Umgang mit solchen Nachrichten: „Finger weg von Apps, Erweiterungen oder anderen Dinge, die WhatsApp und Co in anderen Farben darstellen, denn solche Apps greifen immer wieder in das System ein und ändern diverse Einstellungen.“