Vorschau auf den „Tatort“ aus Dortmund Der Feind im Büro

„Tatort“-Fans dürfen sich am Sonntag auf Faber und Bönisch freuen. In Dortmund bricht der „Zahltag“ an – mit einander mobbenden Kommissaren, die nebenbei noch Rocker jagen.





Stuttgart - Es ist ein grandioser Film. Und ein passabler „Tatort“-Krimi. Der Fall ist Nebensache für die Dortmunder Kommissare Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt), Nora Dalay (Aylin Tezel) und Daniel Kossik (Stefan Konarske). Sie sind vor allem mit sich selbst beschäftigt. Den Machtkampf bei der Rockergang Miners, die Geldwäsche der Mafia und eine Schießerei auf Dortmunds Straßen klären sie quasi nebenbei. Es ist „Zahltag“ für das Quartett.

In ihrem neunten Fall eskalieren die Konflikte des Teams. Der Drehbuchautor Jürgen Werner knüpft die Erzählfäden zusammen, die er in den Folgen zuvor ausgelegt hat. Kossicks Beschwerde über Faber hat die Dienstaufsicht auf den Plan gerufen. Faber soll am Tode eines Drogenhändlers Schuld tragen. Hauptkommissar Johannes Pröll (Milan Peschel) fühlt den Ermittlern auf den Zahn. Ein Kauz mit Ordnungsfimmel, aber blitzgescheit und Faber aboslut gewachsen.

Das ist wahrlich nicht einfach. Ist Faber doch seit dem Tode seiner Frau und seiner Tochter nicht nur medikamentensüchtig, ein Einzelgänger und ein rechter Kotzbrocken, sondern auch der unberechenbarste und coolste Bulle seit Schimanski. Wie er die Rocker der Miners in ihrem Clubheim herausfordert und ihnen die Stirn bietet, hat man so schon lange nicht mehr gesehen. Und seine Sprüche sind staubtrocken. Wie sagt er doch in der Besprechung: „Ich gehe noch zur Dienstaufsicht, bevor ich ein Säufer werde wie mein Freund Kossick.“ Kossick: „ Ich bin nicht ihr Freund!“ Faber: „Aber ein Säufer!“ Und als Pröll bekundet, er mache doch nur seine Arbeit, rotzt ihm Faber hin: „Das haben sie im Dritten Reich auch gesagt.“ Doch am Ende des Tages zeigt auch Fabers Fassade Risse. Er tut wirklich alles, um Polizist zu bleiben.

