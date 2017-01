Vornamens-Ranking in Ludwigsburg Sophie ist der beliebteste Name

Von tim 11. Januar 2017 - 12:59 Uhr

Die Stadt Ludwigsburg hat eine Liste mit den beliebtesten Vornamen veröffentlicht.Foto: dpa

Sophie und Maximilian waren im Jahr 2016 die beliebtesten Vornamen in Ludwigsburg. Aber auch Marie und Maria sind sehr populär, ebenso wie Felix oder Elias. Insgesamt beurkundete das Standesamt 2565 Geburten.

Ludwigsburg - Sophie und Maximilian waren im Jahr 2016 die beliebtesten Vornamen in Ludwigsburg. Das hat das Standesamt jetzt mitgeteilt. Beide Namen führten das Ranking auch bereits 2015 an. Der Name Sophie wurde vergangenes Jahr 60 Mal vergeben, der zweitbeliebteste Mädchenname Marie wurde 37 Mal gewählt, auf dem dritten Platz liegt Maria mit 28 Nennungen, es folgen Lea (22) und Luisa (20). Bei den Jungen ist das Feld dichter: 33 Mal wurde der Name Maximilian vergeben, knapp dahinter liegt mit 32 Nennungen Felix. Es folgen Elias und Leon (je 29) und Alexander (27). Insgesamt beurkundete das Standesamt 2565 Geburten, es kamen 1245 Mädchen und 1320 Jungen zur Welt.