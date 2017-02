Vorlesewettbewerb im Kreis Ludwigsburg Drei neue Meister im Vorlesen

Von pel 16. Februar 2017 - 17:00 Uhr

Die Sechstklässler dürfen sich aussuchen, aus welchem Buch sie vorlesen.Foto: dpa-Zentralbild

Die drei Gewinner des Vorlesewettbewerbs im Kreis Ludwigsburg stehen fest. Sie werden den Kreis am 22. März im Bezirksentscheid in Waiblingen vertreten.

Kreis Ludwigsburg - Die Sieger des Kreisentscheids für den Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels stehen fest. 47 Schüler der sechsten Klasse waren zuvor von ihren Schulen aus dem Kreis Ludwigsburg nominiert worden.

Drei von ihnen werden den Kreis in einer weiteren Runde, dem Bezirksentscheid, vertreten. Die Kreis-Sieger sind Friedemann Kaleschke vom Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach, Loren Mucsi vom Gymnasium in der Glemsaue Ditzingen und Lena Schmieder, Schülerin des Friedrich-List-Gymnasiums in Asperg. Sie werden am 22. März in Waiblingen ntreten, um eine Runde weiter in den Landesentscheid zu kommen.

Der Landessieger aus Baden-Württemberg tritt dann im Finale im Juni gegen 15 Mitstreiter um den Titel als Bundessieger an. Der Vorlesewettbewerb wird seit dem Jahr 1959 jährlich veranstaltet. Er steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und soll auf das Kulturgut Buch aufmerksam machen. Mehr als 600 000 Sechstklässler beteiligen sich jährlich an dem Wettbewerb.