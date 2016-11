Gewa-Tower in Fellbach Insolvenzverwalter nimmt Arbeit auf

Von Hans-Dieter Wolz 22. November 2016 - 13:31 Uhr

Der vorläufige Insolvenzverwalter der Immobiliengesellschaft Gewa 5 to 1 GmbH und Co. KG heißt Ilkin Bananyarli. Er hat an diesem Dienstag seine Arbeit aufgenommen und den gestoppten Bau des Wohnturms in Fellbach besichtigt.





Fellbach - Der vorläufige Insolvenzverwalter der Immobiliengesellschaft Gewa 5 to 1 GmbH und Co. KG heißt Ilkin Bananyarli. Er ist an diesem Montag vom Amtsgericht Esslingen bestellt worden. Bananyarli ist Fachanwalt für Insolvenzrecht aus der Kanzlei Pluta Rechtsanwalts GmbH in Stuttgart-Degerloch.

Auf ihm ruhen jetzt die Hoffnungen bei Fellbachs Stadtvätern sowie bei Wohnungskäufern und betroffenen Geldanlegern, dass das dritthöchste Wohnhaus in Deutschland, der Gewa-Tower, noch fertig gebaut wird. Die Gewa 5 to 1 GmbH & Co. KG hatte an diesem Montag Insolvenz angemeldet. Bananyarli wird als vorläufiger Insolvenzverwalter bezeichnet, weil das Amtsgericht Esslingen noch nicht darüber entschieden hat, ob das Insolvenzverfahren auch eröffnet wird. Die Sache befindet sich also noch im vorläufigen Verfahren

Die Gewa 5 to 1 GmbH & Co. KG ist eine Projektgesellschaft für den Wohnturm in Fellbach, dessen Rohbau im Oktober fertiggestellt wurde. Mit dem 107 Meter hohen Gewa-Tower soll das dritthöchste Wohngebäude in Deutschland errichtet werden. In dem Turm mit 34 Stockwerken sind 66 Eigentumswohnungen sowie ein Business-Hotel mit 123 Zimmern geplant. Zur Finanzierung des Projekts hatte die Gesellschaft im Jahr 2014 eine Mittelstandsanleihe emittiert.

Der Gewa-Tower soll zeitnah weitergebaut werden

Der vorläufige Insolvenzverwalter Ilkin Bananyarli verschafft sich derzeit gemeinsam mit seinem Team einen ersten Überblick über die finanzielle Lage der Projektgesellschaft. Der Pluta-Sanierungsexperte sagt: „Ich werde schnellstmöglich mit allen Beteiligten Gespräche führen und die Möglichkeiten des Weiterbaus des Gewa-Towers prüfen.“

Der Verwalter hat heute bereits erste Anfragen von potenziellen Interessenten erhalten. Mit diesen wird er ebenfalls zeitnah Gespräche führen. Ziel der Insolvenzverwaltung ist es, eine Fortführungslösung für das Bauprojekt zu erzielen.

Ilkin Bananyarli kennt sich aus

Ilkin Bananyarli verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit der Insolvenz von Immobilienprojektgesellschaften. Er war Insolvenzverwalter mehrerer Gesellschaften der Häussler-Gruppe aus Stuttgart, die 2011 Insolvenz anmeldete.

Die Kanzlei Pluta hilft Unternehmen in rechtlich und wirtschaftlich schwierigen Situationen. Sie beschäftigt mehr als 380 Mitarbeiter in Deutschland, Spanien, Italien und Polen, darunter über 90 Juristen und 40 Kaufleute, darunter viele Rechtsanwälte und Steuerberater mit Mehrfachqualifikationen als Wirtschaftsprüfer, Diplomkaufmann oder Buchprüfer. Pluta unterstützt insbesondere bei der Sanierung und Fortführung von Unternehmen in Krisen oder Insolvenzsituationen und entsendet bei Bedarf auch Sanierungsexperten in die Organstellung.