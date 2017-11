Vorfall in Vaihingen/Enz Männer betrinken und prügeln sich

Von red/pho 06. November 2017 - 14:04 Uhr

Ein junger Mann wehrte sich so heftig, dass die Polizei ihm Handschellen anlegen musste. Foto: dpa

Erst trinken sie gemeinsam Alkohol, dann kommt es zum Streit. Schließlich prügeln sich zwei junge Männer auf der Straße in Vaihingen/Enz.

Vaihingen/Enz - Aus noch ungeklärter Ursache sind am Samstagnachmittag im Vaihinger Stadtteil Horrheim (Kreis Ludwigsburg) drei 20, 24 und 31 Jahre alte Männer aneinandergeraten. Sie schlugen sich auf der Straße in der Schwanengasse. Zuvor tranken die Drei gemeinsam mit zwei Frauen in der Küche des gemeinsam bewohnten Hauses Alkohol. Zwischen dem 24-Jährigen und dem 31-Jährigen entstand schließlich ein Streit. Im weiteren Verlauf gingen die Männer nach draußen auf die Straße. Dort schlugen die beiden Jüngeren auf den älteren Mann ein.

Die Männer erlitten allesamt leichte Verletzungen. Als die alarmierte Polizei eintraf, hatten sich die drei Streithähne bereits getrennt.

Anzeige wegen Körperverletzung

Alle Drei wurden vorläufig festgenommen. Die beiden jüngeren Männer verhielten sich hierbei weiterhin äußerst aggressiv, wie die Polizei berichtet. Während der 31-Jährige nach Aufnahme der Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, mussten seine Kontrahenten mit richterlicher Anordnung bis zum nächsten Morgen in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen verbringen.

Als der 24-Jährige dorthin gebracht werden sollte, wollte er wieder auf seinen Widersacher losgehen. Er wehrte sich, trotz angelegter Handschellen, heftig gegen die Beamten. Diese hielten ihn zurück und mussten den 24-Jährigen zu Boden bringen, um den Mann in den Streifenwagen setzen zu können. Alle Drei müssen nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Der 24 Jahre alte Tatverdächtige wird sich wohl auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.