Vorfall in Oppenweiler Einbrecher im Haus – was ist zu tun?

Von wei 03. November 2016 - 13:07 Uhr

In der dunklen Jahreszeit nimmt die Zahl der Einbrüche zu.Foto: dpa

Ein Hausbesitzer im Rems-Murr-Kreis wird durch Einbrecher geweckt. Wir haben bei der Polizei nachgefragt, wie man in einer solchen Albtraum-Situation am besten reagiert.

Oppenweiler - Ein 48-jähriger Hauseigentümer aus Oppenweiler hat am frühen Donnerstagmorgen (3. November 2016) Einbrecher in seinem Haus entdeckt und sie vertrieben. Der Mann wurde gegen 2.40 Uhr durch laute Geräusche wach, sah im Keller nach – und stand plötzlich vor zwei Eindringlingen. Sie waren durch ein aufgehebeltes Kellerfenster ins Innere gelangt. Die überraschten Täter flüchteten durch ein Garagentor ins Freie. Beute gemacht haben sie dennoch: Sie hatten Märklin-Eisenbahnen im Wert von rund 300 Euro eingepackt. Die Polizei hofft auf Hinweise an die Telefonnummer 0 71 91 / 90 90.

Mehr zum Thema

Ratschläge der Polizei

Ungebetene Einbrecher sind ein Albtraum vieler Haus- und Wohnungsbesitzer oder -Mieter. Doch wie kann man angemessen auf einen Einbruch reagieren? Der Polizeisprecher Manfred Bihlmaier rät, bei verdächtigen Wahrnehmungen die Polizei zu rufen. „Idealerweise möglichst schnell, aus einer ruhigen Ecke heraus.“ Ungewollte Begegnungen mit den Kriminellen wie im Fall von Oppenweiler könne es zwar geben. Bihlmaier warnt jedoch davor, gezielt die Konfrontation mit den Eindringlingen zu suchen: „In der Regel werden Einbrecher wahrscheinlich fliehen. Doch man sollte sich ihnen nicht in den Weg stellen, weil vorher nie klar ist, wie sie reagieren. Sie könnten aggressiv oder bewaffnet sein.“ Auf keinen Fall sollten Einbruchsopfer sich in Gefahr begeben.

Je schneller die Polizei vor Ort sei, desto größer sei auch die Chance, die Täter nicht nur zu vertreiben, sondern sie auch auf frischer Tat zu ertappen und ihnen damit das Hendwerk zu legen.