Vorfall in Bietigheim-Bissingen Exhibitionist belästigt 16-Jährige

Von red/pho 22. November 2017 - 15:24 Uhr

Die Polizei sucht einen Exhibitionisten in Bietigheim-Bissingen (Symbolbild). Foto: Weingand / STZN

Schon wieder ein Fall von Exhibitionismus in Bietigheim-Bissingen: Ein Unbekannter bittet eine 16-Jährige um ein Taschentuch. Als sie es ihm reicht, packt er sein Geschlechtsteil aus.

Bietigheim-Bissingen - Schon wieder ein Exhibitionist in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg): Am Dienstagabend hat ein bislang unbekannter Mann eine junge Frau im Alter von 16 Jahren belästigt, indem er ihr sein Geschlechtsteil zeigte.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei an der Moltkestraße in Bietigheim. Die junge Frau wartete gegen 18.20 Uhr an der dortigen Bushaltestelle, als der Mann auf sie zukam. Schon zu diesem Zeitpunkt habe er mit seiner Hand Bewegungen in seiner Hose gemacht. Er fragte die 16-Jährige nach einem Taschentuch. Als er es bekommen hatte, holte der Unbekannte sein Geschlechtsteil aus der Hose und wischte es mit dem Taschentuch ab.

Die 16-Jährige rannte draufhin nach Hause. Ihre Mutter verständigte die Polizei. Eine eingeleitete Fahndung konnte den Mann allerdings nicht mehr finden. Es soll sich um einen Mann im Alter von etwa 20 Jahren handeln. Er ist ungefähr 1,80 Meter groß, hat schwarze, kurze Haare und einen dunklen Teint. Zur Tatzeit war er mit einem dunklen Jogginganzug bekleidet. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnumer 07141/18-9.

Schon der zweite Fall in dieser Woche

Es ist in dieser Woche bereits der zweite gemeldete Fall einer Belästigung durch einen Exhibitionisten in Bietigheim-Bissingen. Am Montagmorgen hatte ein kräftiger, großer Mann mit dunklen Haaren eine 59-Jährige beim Enzsteg belästigt. Die Polizei kann jedoch nicht sagen, ob es sich um den gleichen Täter handeln könnte, da im Fall der 16-Jährigen keine genauere Täterbeschreibung vorliege.