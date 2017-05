Vorbereitungen auf ein Heimspiel Wenn beim VfB das Licht angeht

Von Anna Lammers 04. Mai 2017 - 13:11 Uhr

Fast 60 000 Fans werden am Sonntag wieder die Mercedes-Benz- Arena füllen. Damit ein Heimspiel der Stuttgarter reibungslos abläuft, arbeiten mehrere Tausend Menschen hinter den Kulissen.





11 Bilder ansehen

Stuttgart - Eine La-Ola-Welle schwappt durch die Mercedes-Benz-Arena, begleitet von rhythmischem Klatschen und dem Stadion-Evergreen „Oh, wie ist das schön“. Der Schlusspfiff von Schiedsrichter Patrick Ittrich ist kaum zu hören, so laut entlädt sich bei den Fans die Anspannung der vergangenen 90 Minuten. Der VfB Stuttgart hat sein Heimspiel gegen Union Berlin mit 3:1 gewonnen.

Mehr zum Thema

Es dauert nicht lange und die Arena ist leer. Wo gerade noch 60 000 Fans freudetaumelnd ihre Mannschaft feierten, legt sich nun eine gespenstische Ruhe über die Ränge – genauso, wie noch vor einigen Stunden, als unbemerkt vom Publikum die Vorbereitungen für das Heimspiel des VfB begonnen haben. Was unternimmt der Verein, damit das Großereignis, das pro Saison 17-mal stattfindet, reibungslos abläuft?

Bereits am Vorabend der Zweitligapartie beziehen Mitarbeiter des Securitydienstes ihre Posten. Sie sind mit die Ersten, die das Stadion betreten, denn sie bewachen die Arena über Nacht. Am Morgen des Spieltags spürt man, dass es hier bald rundgehen wird: Ordner sperren mit flatternden, weiß-rot gestreiften Bändern Parkplätze am Stadion ab und errichten die ersten Straßensperren, die sie immer wieder zur Seite rücken müssen, wenn riesige Trucks die Mercedes­straße entlangrollen. Ihr Ziel ist der Parkplatz direkt am Stadion. In den Trucks befindet sich ein ganzes Sendezentrum: Damit nicht nur die Zuschauer im Stadion, sondern auch vor den Fernsehern das Spiel live erleben können, werden Kameras im Stadion installiert und kilometerweise Kabel verlegt.

Noch vier Stunden bis zum Anpfiff

„An einem Heimspieltag sind vom Reinigungspersonal über Journalisten bis zu den Polizisten in der Regel etwa 3500 Menschen im Einsatz“, erklärt Daniel Honold von der Mitgliederabteilung des VfB. „Nur so kann das alles hier funktionieren.“

Einer jener VfB-Mitarbeiter, die hinter den Kulissen schaffen, ist Björn Schwarze. „Gruppe vier, bitte!“ hallt über den leeren Stadionvorplatz. Es ist 16.15 Uhr, vier Stunden vor dem Anpfiff, als der 40-Jährige eine Gruppe zur Arena-Tour begrüßt. Die Fußballfans werden in den nächsten eineinhalb Stunden nicht nur viele Einblicke in die Mercedes-Benz-Arena bekommen, sondern auch die ein oder andere Anekdote erzählt bekommen, denn die Tour wird von Peter Reichert, dem ehemaligen VfB-Stürmer begleitet.

Björn Schwarze ist einer von insgesamt 20 Arena-Guides, die von Montag bis Sonntag das Stadion für Fans mit Fakten und Geschichten erlebbar machen. Hauptberuflich ist Schwarze Soldat. Dass er fit ist, merkt man, als er zur ersten Station der Führung die unzähligen Stufen zu den Oberrängen der Cannstatter Kurve hinaufsprintet. Seit sechs Jahren führt er Gruppen durch die heiligsten Räume des Stadions. „Das ist pure Leidenschaft für mich. Ich bin selbst großer VfB-Fan, und keiner macht das hier des Geldes wegen“, erzählt der 40-Jährige, bevor er eine Besonderheit der Mercedes-Benz-Arena zeigt: Weil sich Fans beschwert hatten, dass immer dann ein Tor für den VfB fallen würde, wenn sie auf der Toilette seien, wurde ein Fenster oberhalb der Pissoirs eingebaut, und das Problem war gelöst. Voraussetzung ist allerdings eine Mindestkörpergröße von 1,80 Meter. „Das sind die dreckigsten Toiletten im Stadion“, erzählt Schwarze. „Denn wer zu klein ist, hüpft beim Pinkeln hoch, um etwas zu sehen.“

Während die Frauen der Arena-Tour-Gruppe wohl zum ersten und letzten Mal den einmaligen Blick von der Männertoilette auf das Spielfeld erleben, erwacht das Stadion langsam zum Leben. Hastig läuft ein Mitarbeiter des Caterings mit einem Rollwagen vorbei, beladen mit Behältern voller Schnitzel. Sein Ziel ist einer der Kioske, die im Stadion verteilt liegen. Um 17.45 Uhr werden die Grills und Fritteusen angeschmissen, damit rechtzeitig zur Stadionöffnung Fleisch, Würste und Pommes für die hungrigen Fans bereit sind.