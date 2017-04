Vor Spiel gegen Union Berlin VfB-Fans lassen es auf dem Frühlingsfest krachen

Von red 24. April 2017 - 19:50 Uhr

Die Vorfreude der VfB-Fans auf den Aufstiegskracher gegen Union Berlin ist groß. Auf dem Stuttgarter Frühlingsfest zeigten sich viele Anhänger schon vor dem brisanten Duell in Feierlaune.





Stuttgart - Nach dem fiesen Winterwetter der letzten Tage hat sich am Montag endlich die Sonne wieder blicken lassen und lockte zahlreiche Besucher auf das Stuttgarter Frühlingsfest. Auch viele Fans des VfB Stuttgart zeigten sich vor der Partie gegen Union Berlin in den Festzelten in Feierlaune.

Nichts wünschen sich die VfB-Fans mehr als einen Siege gegen die Köpenicker am Montagabend (20.15 Uhr/Sky und Sport1). Dann würden die Schwaben den Vorsprung auf die Köpenicker auf sechs Punkte ausbauen. Bei dann noch vier ausstehenden Spielen wäre das ein großer Schritt auf dem Weg zur erhofften Bundesliga-Rückkehr.

