Vor Diskothek in Heilbronn Zwei Polizisten bei Massenschlägerei verletzt

Von red/dpa 15. Oktober 2017 - 14:53 Uhr

Zwei Polizisten sind in Heilbronn bei einer Massenschlägerei verletzt worden. (Symbolbild) Foto: dpa

Vor einer Heilbronner Diskothek haben sich in der Nacht zum Sonntag zehn bis 15 Menschen geprügelt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, zwei Beamte wurden verletzt.

Heilbronn - Vor einer Diskothek in Heilbronn haben sich etwa zehn bis 15 Menschen geprügelt. Bei der Massenschlägerei in der Nacht zum Sonntag im Rahmen eines Junggesellenabschieds seien zwei Polizisten leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Heilbronn mit. Ansonsten habe es keine Verletzten gegeben.

Mehr zum Thema

Um die Lage in den Griff zu bekommen, waren 13 Streifenwagen im Einsatz. Sieben Personen seien festgenommnen worden. Zudem hätten etwa 100 Schaulustige die Schlägerei beobachtet, so die Polizei. Die Gründe für die Auseinandersetzung waren zunächst unklar.