Vor dem VfB-Spiel gegen Karlsruhe Kretschmann ermahnt die Clubs

Von red/dpa 25. Oktober 2016 - 14:28 Uhr

Winfried Kretschmann sieht die Vereine in der Pflicht, für Frieden bei den Spielen zu sorgen.Foto: dpa

Mahnende Worte vor dem VfB-Spiel gegen Karlsruhe: Ministerpräsident Kretschmann sieht die Fußball-Vereine in der Pflicht, bei dem Spiel für Frieden zu sorgen.

Stuttgart - Der VfB-Fan und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Fußballvereine aufgerufen, für einen friedliches Landesderby am kommenden Wochenende zu sorgen. Es sei in erster Linie Aufgabe der Vereine, sich darum zu kümmern, dass die Fans des VfB und des Karlsruher SC sich ordentlich aufführten, sagte er am Dienstag in Stuttgart.

Ausschreitungen bei Fußballspielen bereiteten dem Land Probleme, weil die Einsätze der Polizei mit sehr hohen Kosten verbunden seien. Er erwarte begeisterte und friedliche Fans am kommenden Sonntag, sagte der Regierungschef. Zu dem Spiel der Zweitligisten geht das VfB-Mitglied nicht.