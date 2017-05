Vor Air-Berlin-Flug nach Stuttgart Passagiere entdecken Loch im Flugzeug

Von red/dpa 25. Mai 2017 - 14:00 Uhr

Vor einem Air-Berlin-Flug von Düsseldorf nach Stuttgart haben Passagiere ein Loch im Rumpf des Flugzeugs entdeckt. (Symbolbild)Foto: dpa

Nach dem Boarding einer Air-Berlin-Maschine mit dem Flugziel Stuttgart haben Passagiere ein Loch im Rumpf des Flugzeugs entdeckt. Nach Angaben eines Fluggastes wollte die Besatzung zunächst dennoch starten, obwohl Passagiere auf den Defekt hinwiesen.

Stuttgart/Düsseldorf - Vor einem Air-Berlin-Flug von Düsseldorf nach Stuttgart ist nach dem Boarding ein Loch im Rumpf des Flugzeugs entdeckt worden. Nach Angaben eines Fluggastes auf Facebook wollte die Besatzung des Fliegers zunächst dennoch starten, obwohl Passagiere auf den Defekt hinwiesen. Air Berlin bestätigte am Donnerstag auf Nachfrage der dpa, dass es das Loch gab. Nach Angaben der Fluggesellschaft war jedoch nicht geplant, trotzdem zu fliegen. Mehrere Medien hatten zuvor über den Vorfall berichtet.

„Auf den Hinweis, dass ein Loch in der Außenhaut des Flugzeugs ist, wurde vonseiten des Bodenpersonals entgegnet, dass wir bitte einsteigen und „Vertrauen“ in das Personal haben sollen“ schrieb der Passagier nach dem Zwischenfall am Sonntag auf seiner Facebook-Seite. Er lud auch ein Foto des Lochs hoch. „Erst auf massives Drängen von mir und einem weiteren Passagier hat der Kapitän sich das Flugzeug erneut von außen angeschaut“, schreibt der Mann. Erst dann sei der Flug gecancelt worden.

In einer Stellungnahme von Air Berlin heißt es, der Kapitän habe die routinemäßige Kontrolle des Flugzeugs vor dem Start, den sogenannten Walk Around, begonnen, als schon Passagiere an Bord gehen durften. „Während des Boardings unterbrach der Kapitän den Walk Around, um weitere Flugvorbereitungen im Cockpit vorzunehmen. Dann setzte der Kapitän den Walk Around fort und erklärte schließlich das Fluggerät für fluguntauglich.“

Schließlich brachte ein Ersatzflugzeug die Reisenden gut zweieinhalb Stunden verspätet nach Stuttgart. Das defekte Flugzeug gehörte den Angaben zufolge nicht zur Air-Berlin-Flotte. Die Airline habe es von der italienischen Mistral Air gechartert, hieß es.