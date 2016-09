Von Sachsen nach Bayern 12-Jähriger macht 200-Kilometer-Spritztour zu den Großeltern

USA Google testet Burrito-Lieferung mit Drohnen

Von red/dpa 9. September 2016 - 11:04 Uhr

Kommt das Mittagessen bald per Drohne auf den Tisch geflogen? Das ist gar nicht so abwegig: Google will seine Lieferdrohnen in den USA jetzt mit der Zustellung frisch zubereiteter Burritos testen.