Von Golfen bis Strippen Meghan Markles besondere Fähigkeiten

Von (jic/spot) 04. Dezember 2017 - 15:31 Uhr

Meghan Markle ist offenbar vielseitig talentiert Foto: Kathy Hutchins / Shutterstock.com

Auch Schauspieler wollen ihren Lebenslauf so spannend wie möglich machen. Deswegen finden sich auch in dem von Meghan Markle so einige interessante "Talente".

Um gute Rollen zu ergattern, müssen sich Schauspieler interessant machen. Deshalb sind vor allem die "Skills" - eine Liste an "besonderen Fähigkeiten" - im Lebenslauf von Schauspielern so wichtig. Schenkt man ihrem CV Glauben, ist Meghan Markle (36, "Suits") besonders vielseitig talentiert. Das Klatschportal "TMZ" hat einen Lebenslauf der frischgebackenen Verlobten von Prinz Harry (33) in die Hände bekommen und veröffentlicht, was für seltsame Dinge darin aufgezählt sind.

Demnach ist Markle offenbar nicht nur in diversen Sportarten wie Golf, Baseball, Schwimmen, Reiten, Snowboarden und Stabdrehen versiert, sondern auch in drei verschiedenen Tanzrichtungen. Auch musikalische Talente schlummern in ihr: Markle kann singen (Pop und Country) und spielt sowohl Gitarre als auch Schlagzeug und - natürlich - Handzimbel.

Meghan, die Stripperin?

Jonglieren gehört ebenfalls zu den Talenten der "Suits"-Darstellerin wie Kenntnisse als DJ und Masseurin. Am bizarrsten dürfte aber die Bezeichnung Stripperin sein, die sich ebenfalls unter ihren besonderen Fähigkeiten findet.

Nun sind die "Skills" wohl der Teil im Lebenslauf eines Schauspielers, in dem am meisten gelogen wird. Schließlich lässt sich eine Rolle in einem Kostümdrama leichter ergattern, wenn man bereits reiten kann. Da in vielen Filmen getanzt wird, dürfte sich irgendeine Form von Tanz sicherlich auf den meisten Lebensläufen in Hollywood finden - unabhängig davon, wie gut die Kenntnisse tatsächlich sind. Dennoch sollte Harry seiner Oma, Queen Elizabeth II. (91), diesen Teil von Markles Karriere lieber vorenthalten.