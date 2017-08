Von Borussia Dortmund zum VfB Stuttgart Hat Roman Bürki den Wechsel von Erik Durm verraten?

Von pav 18. August 2017 - 10:57 Uhr

Gemeinsam gab es für Erik Durm (rechts) und Torhüter Roman Bürki (2.v.r.) bei Borussia Dortmund einiges zu feiern – so wie hier beim Triumph im DFB-Pokal 2016. Foto: dpa

Vieles deutet darauf hin, dass Verteidiger Erik Durm Borussia Dortmund verlassen und zum VfB Stuttgart wechseln wird. Fix ist der Transfer noch nicht – doch Torhüter Roman Bürki hat sich auf Instagram bereits von seinem Mitspieler verabschiedet.

Stuttgart - Der Transfer des Fußball-Weltmeisters Erik Durm zum VfB Stuttgart steht unmittelbar bevor – von offizieller Seite wurde der Wechsel des Verteidigers jedoch noch nicht vermeldet. Durms Teamkollegen bei Borussia Dortmund scheinen sich indes bereits mit der Tatsache abgefunden zu haben, dass der 25-Jährige dem Ruhrgebiet den Rücken kehren und an den Neckar ziehen wird, um den Bundesliga-Aufsteiger in der an diesem Freitag beginnenden Saison zu verstärken.

Mehr zum Thema

Verfolgen Sie hier alle aktuellen Entwicklungen in unserem VfB-Transferticker!

So postete Roman Bürki, Torwart bei Borussia Dortmund, auf Instagram ein gemeinsames Foto mit seinem – noch gegenwärtigen – Vereinsgefährten Erik Durm. Dazu schrieb der Schweizer die Worte: „Alles Gute, mein Freund! Wir sehen uns bald.“

In der Zwischenzeit hat der 26-jährige Keeper den Post auf Instagram zwar wieder gelöscht – die Anzeichen verdichten sich jedoch, dass Erik Durm nicht mehr allzu lange beim Champions-League-Teilnehmer aus Dortmund unter Vertrag stehen wird. Dann könnten sich die Fans des VfB Stuttgart nach der Verpflichtung von Ron-Robert Zieler auf einen weiteren Fußball-Weltmeister von 2014 freuen.