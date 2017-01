VfB Stuttgart bis Hannover 96 Die Aufstiegsfavoriten im Check

Von Thomas Haid und Gregor Preiß 25. Januar 2017 - 05:45 Uhr

In der Hinrunde war Hannover 96 und Manuel Schmiedebach im Duell mit dem VfB und Christian Gentner obenauf. Die beiden Absteiger gelten als Topfavoriten auf den Wiederaufstieg.Foto: Baumann

Neben dem VfB Stuttgart peilen vor der am Freitag beginnenden Rückrunde in der zweiten Liga mindestens vier weitere Mannschaften den Aufstieg in die Bundesliga an. Unsere Prognose vor dem Start.

Stuttgart - Eine Woche nach der Fußball-Bundesliga nimmt auch die zweite Liga den Betrieb wieder auf. Spannung verspricht vor allem der Kampf um den Aufstieg – und da ist der VfB Stuttgart vor dem Auftakt am Sonntag (13.30 Uhr) beim FC St. Pauli mittendrin. Fünf Favoriten haben sich herauskristallisiert, wobei sich dahinter noch einige Teams in Lauerstellung befinden. Punktemäßig liegen sie nicht weit zurück – und doch sind ihre Chancen eher gering. Eine Bestandsaufnahme der Topfavoriten.