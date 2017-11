Vollsperrung auf A7 Zwei Verletzte nach schwerem Unfall

Von red/dpa 19. November 2017 - 10:47 Uhr

Die Polizei sperrte die A7 in Richtung Würzburg (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand / STZN

Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 nahe Giengen (Kreis Heidenheim) sind am Samstagabend zwei Personen verletzt worden. Einem Mann wurde der Arm abgetrennt.

Giengen - Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 7 nahe Giengen (Kreis Heidenheim) verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 51-Jähriger mit seinem Auto hinter einem Sattelzug auf die A7 aufgefahren und war sofort auf die linke Spur gewechselt. Ein 47-Jähriger musste dem vorausfahrenden Wagen ausweichen und prallte mit seinem Auto gegen die Mitteilleitplanke.

Der Mann wurde dabei schwer verletzt, ihm wurde ein Arm abgetrennt. Retter brachten ihn in eine Klinik. Seine 38 Jahre alte Beifahrerin erlitt bei dem Unfall am Samstagabend leichte Blessuren, der Verursacher blieb unverletzt. Die Polizei sperrte die A7 in Richtung Würzburg für zwei Stunden komplett.