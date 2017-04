Volleyball Meister Dresden legt gegen MTV Allianz vor

Von red/dpa 01. April 2017 - 22:05 Uhr

Wanna Buakaew von MTV Allianz Stuttgart kann die Niederlage nicht fassen.Foto: Pressefoto Baumann

Der Dresdener SC hat gegen MTV Allianz in Stuttgart knapp gewonnen. Das Spiel ist hart umkämpft gewesen.

Stuttgart - Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben den ersten Schritt zum Erreichen des Finales um die deutsche Meisterschaft geschafft. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstagabend im ersten von drei möglichen Playoff-Halbfinalspielen bei Allianz MTV Stuttgart mit 3:2 (25:21, 20:25, 20:25, 29:27, 15:11) durch. In einer umkämpften und spannenden Partie drehten die Dresdnerinnen vor 2200 Zuschauern in der Scharrena einen 1:2-Satzrückstand und verschafften sich mit dem Sieg eine glänzende Ausgangsposition für die zweite Partie am kommenden Samstag in eigener Halle.

Die Dresdnerinnen, die auf die angeschlagenen Mittelblockerinnen Brittnee Cooper und Erin Johnson verzichten mussten, starteten sehr konzentriert in die Partie, leisteten sich dann aber zu viele Fehler. Im vierten Satz lagen sie sogar schon mit 12:16 zurück, als Trainer Alexander Waibl erneut im Zuspiel und Angriff wechselte. Nun starteten die DSC-Damen eine Aufholjagd, wehrten in der engen Schlussphase zwei Stuttgarter Matchbälle ab und Barbora Purchartova verwandelte mit einem Block den vierten Satzball und erzwang damit den Entscheidungssatz. Im Tiebreak führten die Gäste mit 9:6, aber die MTV-Damen glichen aus. Nach 126 Minuten versenkte Liz McMahon den ersten Matchball zum Sieg für Dresden. Die Diagonalangreiferin war mit 30 Punkten erfolgreichste Scorerin.