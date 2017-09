Volkshochschule Korntal-Münchingen Abschied für die eine, Anfang für die andere

Von Patricia Elsner 16. September 2017 - 19:16 Uhr

Karola Schweikert (links) und ihre Nachfolgerin Cornelie Class-Hähnel im Gespräch mit Bürgermeister Joachim Wolf. Foto: factum/Granville

Mit der Übergabe eines Zauberstabs an ihre Nachfolgerin hat sich Karola Schweikert am Freitag offiziell in den Ruhestand verabschiedet. 24 Jahre lang war sie an der Spitze der VHS in Korntal-Münchingen. Die neue Chefin hat viele Pläne.

Korntal-Münchingen - Eigentlich habe sie sich vor 24 Jahren nur für die Stelle als Fachbereichs-leiterin beworben, erzählte Karola Schweikert am Freitagabend vor geladenem Publikum. Stattdessen war ihr die Leitung der gesamten Volkshochschule (VHS) in Korntal-Münchingen angeboten worden. Nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze der VHS hat sich die 63-Jährige nun auch offiziell in den Ruhestand verabschiedet – und ihre Geschäfte an ihre Nachfolgerin Cornelie Class-Hähnel übergeben.

Mehr zum Thema

Rund 60 Gäste, die Schweikert während ihrer Zeit an der VHS begleitet haben, ob als Dozenten, ehrenamtliche Helfer oder als VHS-Mitglieder, waren zu dem Abschied eingeladen. Auch ihr Mann und die zwei erwachsenen Söhne waren dabei. „Für mich war die VHS wie ein drittes Kind“, sagte Schweikert in ihrer Abschlussrede. „Ich bin froh, dass mein Mann und meine Kinder dieses Kind akzeptiert und mich in meiner Arbeit unterstützt haben“, sagte die studierte Haushaltswirtin.

Gartenarbeit statt VHS

Bedankt hat sich Schweikert auch bei den Helfern, welche die VHS „in all den Jahren auf Kurs gehalten haben“ und sie in ihrer Arbeit unterstützt haben. Es sei nicht immer leicht gewesen, sagte Schweikert in ihrer Rede. Bevor sie anfing, habe die Volkshochschule noch nicht einmal ein Telefon gehabt. „Und das im Jahr 1993.“ Eine ihrer ersten Amtshandlunge sei es außerdem gewesen, ein EDV System einzuführen und die Stadt um Mietminderung zu bitten. Denn auch mit finanziellen Problemen haben die eigenständige VHS immer wieder zu kämpfen gehabt. Erst mit einer Erhöhung der Zuschüsse der Stadt im Jahr 2014 sei der Fortbestand der Volkshochschule gesichert gewesen.

49 Programmhefte hat Schweikert in ihrer Funktion als Leiterin verantwortet. „Jetzt plumpse ich aber in kein Loch“, sagte die gebürtige Leonbergerin. „Ich genieße stattdessen wieder die kleinen Dinge des Lebens und will mich mehr um meinen Garten kümmern.“ Der VHS wird sie jedoch verbunden bleiben, unter anderem organisiert sie eine musikalische Gruppenreise nach Hamburg, die im Frühjahr nächsten Jahres stattfinden soll.

VHS künftig auch auf Facebook

An die Abschiedszeremonie für Schweikert schloss direkt die Willkommensfeier für die Nachfolgerin Class-Hähnel an, die bereits seit dem 1. August die Geschäfte übernommen hat. „Statt den Stab zu überreichen, habe ich einen Zauberstab mitgebracht. Denn so manches Mal habe ich mir gewünscht, ich könnte zaubern“, sagte Schweikert. „Viel Spaß Ihnen nun beim Zaubern.“ Über ihre Nachfolgerin sagte sie, diese sei „charmant, witzig und klug“.

Die Theologin Class-Hähnel aus Berlin, die bereits seit 20 Jahren in Korntal-Münchingen lebt, ergriff gleich die Gelegenheit, sich dem Publikum vorzustellen. Zuletzt hat die 52-Jährige für das evangelische Gemeindeblatt in Stuttgart gearbeitet, davor war sie bei der evangelischen Kirchengemeinde in Korntal für die Jugendarbeit und Erwachsenenbildung zuständig.

„Einer meiner ersten Vorsätze ist es, die VHS nach außen besser sichtbar zu machen“, sagte sie. Daher wolle sie demnächst einen Facebook-Auftritt für die Volkshochschule gestalten. Außerdem will sie neue Möbel, Rechner und Software anschaffen. Zum künftigen Programm sagte sie, sie wolle Neues mit Altbewährtem mischen. „Falls Sie Vorschläge und Wünsche haben, dann kommen Sie in meinem Büro in der Alten Lateinschule vorbei oder rufen Sie mich an“, appellierte sie an die Zuhörer.