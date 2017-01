Volkshochschule in Korntal-Münchingen Asien prägt das Kursprogramm

Von Berkan Çakır 13. Januar 2017 - 10:00 Uhr

Die Volkshochschule hat ihre Veranstaltungen für das Sommersemester vorgestellt.

Korntal-Münchingen - Fernöstliche Tuschenmalerei, Klangschalen-Meditation, chinesische Teekunst und Teeverkostung und viele weitere Kurse über die asiatische Kultur finden sich im mehr als 60 Seiten dicken Sommersemesterprogramm der Volkshochschule (VHS) in Korntal-Münchingen. Am Donnerstag hat die Leiterin der VHS, Karola Schweikert, das Programm vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt dieses Mal auf Asien. Der fernöstliche Kontinent biete als Thema „viele Möglichkeiten zur praktischen Umsetzung in Kursen wie Kochen, Kunstgeschichte, Malerei, Gesundheit oder Hydrogeologie“, sagt Schweikert.

Die Leiterin ließ bei der Vorstellung des Programms insbesondere das „Kurspaten“-Modell nicht unerwähnt. Im Rahmen des Modells, das seit bereits 16 Semestern fest im Programm verankert ist, werden zahlreiche Kurse von Spendern subventioniert. Dieses Semester gibt es insgesamt 17 Kurse, an denen Interessierte zu vergünstigten Bedingungen teilnehmen können. Für das neue Programm wurden rund 800 Euro gesammelt, die zum großen Teil in die Kurse der Jungen VHS fließen. „Wir kümmern uns jedes Jahr um Spenden“, sagt Karola Schweikert. Zur Feier des Projekts wird es am 12. Februar eine Benefizveranstaltung in der Korntaler Stadthalle geben. Dort sollen weitere Spenden gesammelt werden.

Mehr Angebote für Eltern und Kinder

Zudem finden sich im Programm der Jungen VHS wieder vermehrt Angebote für Familien mit jungen Kindern. „In den letzten Semestern gab es weniger Baby-Kurse, obwohl die Nachfrage bei den Eltern sehr groß ist“, sagt Susanne Klare, pädagogische Mitarbeiterin bei der VHS. In diesem Semester gibt es einen Kurs zur Babymassage und die Informationsveranstaltung „Unser Baby und wir“.

Eine wichtige Säule im VHS-Angebot bleiben neben den beliebten EDV-Kursen und den Fitnessangeboten wie Wassergymnastik oder Yoga weiterhin die Sprachkurse – insbesondere der Kurs Englisch für den Alltag. In diesem Semester werden zusätzlich Griechisch und Schwedisch angeboten. Im Wunschzettel-System der VHS, bei dem Interessierte ihre Vorschläge einbringen können, waren diese zwei Sprachen besonders nachgefragt. Klare bittet Interessierte, die sich nicht sicher sind, welches Sprachniveau sie besitzen, im Vorfeld der Anmeldung um eine Einstufungsberatung, die die Korntaler VHS kostenlos anbietet.