Volksfest-Kolumne Wasenhocker Promis und Aufpudler schunkeln auf dem Wasen

Von Frank Rothfuss 03. Oktober 2016 - 11:46 Uhr

Der Wasenhocker ist Tag und Nacht beim Cannstatter Volksfest unterwegs. Dabei hat er eine Menge Promis getroffen und Vertreter jener Spezies, die der Wiener so treffend Aufpudler nennt.





Stuttgart - Man trifft sie immer in den Bierzelten. Es ist ihr natürlicher Lebensraum. Jene Spezies die der Wiener so treffend Aufpudler nennt. Sie tummeln sich erst im Fernsehen, wohnen dort in Containern, essen Straußenhoden, suchen einen Verlobten, wollen Model werden und ganz verzweifelt berühmt. Meistens klappt das nur ganz kurz. Beim Kampf wider das Vergessen landen sie im Bierzelt und in der Dorfdisco.

So begegnet auch der WASENHOCKER beim Volksfest hin und wieder Leuten, die vom letzten bisschen Ruhm zehren wollen und sich in eine Loge drängen, um auf ein Foto zu kommen. So waren etwa Jessica Paszka (Bachelor / Promi Big Brother) auf dem Wasen, Giulia Siegel (Model / Moderatorin), Ramona Stöckli (Bachelor / Miss Schweiz), Thommy Scheh ( Sänger, Masterboy), Almklausi (Sänger), Mia Gray (TV-Star / Model / Playmate), Oliver Kobs aka OK (Sänger und Songwriter), Oliver Gekeler (TV-Beauty Doc), Ramona Bernhardt (Playmate / Miss Tourism Germany), Doris Schmits (Model / Moderatorin), Anja Polzer (Playmate / Bachelor Gewinnerin 2012), Niko Schwanz (Model / Dschungelcamp-Teilnehmer).

Und dann gibt’s natürlich auch jene, die der WASENHOCKER auf Anhieb erkennt. So wie den einstigen Manager der Schumacher-Brüder, Willi Weber, oder Ex-Boxer René Weller, Ringer-Weltmeister Frank Stäbler, die Handballer von Frisch Auf Göppingen, die Fechter Alexander Pusch, Monika Sozanska, Beate Christmann, Skispringer Dieter Thoma, Kunstrad-Weltmeister Harry Bodmer, oder Snowboard-Weltmeister Marcus Ebner. Auch mit den Turnern Philipp Boy und Marcel Nguyen hat der WASENHOCKER geplaudert. Er wollte sich von ihnen den Handstand beibringen lassen, doch liegt sein Schwerpunkt leider zu sehr in der Körpermitte. Er ist halt doch nur beim Bankdrücken richtig gut.