Volksfest in Stuttgart-Bad Cannstatt Jürgen Milski heizt der Wasen-Alm ein

Von noa 05. Oktober 2016 - 16:37 Uhr

Partyschlagersänger Jürgen Milski ist nicht ausschließlich auf den Ballermann-Bühnen zuhause – sein Weg hat ihn am Dienstagabend auch nach Stuttgart auf den Cannstatter Wasen geführt. Wir haben die Bilder.





Stuttgart - Vom Container ins Festzelt: Jürgen Milski ist nicht nur als ehemaliger Kandidat des TV-Experiments „Big Brother“ bekannt, er hat sich mittlerweile auch einen Namen in der Partyschlagerszene gemacht. Regelmäßig heizt er den überwiegend deutschen Touristen im Bierkönig oder im Oberbayern auf Mallorca ein. Doch Milski ist nicht ausschließlich auf den Ballermann-Bühnen zuhause – sein Weg hat ihn nun auch nach Stuttgart auf den Cannstatter Wasen geführt.

In der Wasen-Alm von Festwirt Uwe Schmid hat Milski am Dienstagabend das Stuttgarter Partyvolk zum Tanzen auf den Bierbänken gebracht. Die Bilder des Aufritts gibt es in unserer Fotostrecke.

