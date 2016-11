Virales Weihnachtsvideo von John Lewis Boxer Buster und die Trampolin-Tiere

Von red/rmu 12. November 2016 - 19:27 Uhr

Boxer Buster ist der Star des Werbevideos.Foto: Screenshot Youtube / John Lewis

Die britische Warenhauskette John Lewis hat das erste Weihnachtsvideo der Saison auf Youtube gestellt – und einen viralen Hit gelandet. Darin zu sehen: Boxer Buster, ein Trampolin und jede Menge hüpfende Tiere.

Stuttgart - Auch wenn es nicht jeder wahrhaben will: Weihnachten rückt näher. Und so, wie es in den Supermärkten Schokonikoläuse, Lebkuchen und Marzipankartoffeln gibt, ist im Netz jetzt auch der erste Weihnachtswerbespot aufgetaucht. Ist nur konsequent.

Den Clip hat die für virales Marketing bekannte britische Warenhauskette John Lewis auf Youtube veröffentlicht. Der heimliche Star: Buster der Boxer, oder in Social-Media-Sprech #bustertheboxer. Der Hund muss vom Fenster aus zusehen, wie sich einige Wildtiere mit dem gerade erst aufgebauten Weihnachtsgeschenk für die Tochter seiner Familie vergnügen: ein Trampolin. Kein Wunder, dass der Hund am nächsten Morgen die erste Gelegenheit nutzt, um das Trampolin selbst auszuprobieren.

Seit drei Tagen steht der Clip im Netz, mehr als zehn Millionen Mal ist er bereits angesehen worden (Stand 12. November, 19 Uhr). Man merkt: John Lewis kennt sein digitales Publikum. Das hatten die Briten bereits 2015 mit dem Mann-im-Mond-Spot bewiesen – auch dieser natürlich millionenfach geklickt und deshalb entsprechend werbewirksam.

In Deutschland verfolgt Edeka seit Jahren eine ähnliche Werbestrategie. Mit dem Schlagwort #heimkommen hatte der Supermarktriese in der Vorweihnachtszeit 2015 mit einem anrührenden Clip für Aufsehen gesorgt, in dem ein Senior zunächst vergeblich auf den Weihnachtsbesuch seiner Familie wartet. Das Video wurde bis zum heutigen Tag beinahe 50 Millionen mal angesehen und in der Folge auch emotional diskutiert. Und auch die Parodien ließen nicht lange auf sich warten. Bleibt abzuwarten, welche Videos in diesem Jahr noch auf uns warten.