Villingen-Schwenningen Zwei Rottweiler greifen Frau an

Von red/dpa/lsw 08. Juni 2017 - 14:07 Uhr

Zwei Rottweiler haben eine Frau angefallen und verletzt (Symbolfoto).Foto: dpa

Eine Woche nach der tödlichen Attacke auf eine Seniorin in Sigmaringen ist es nun in Villingen-Schwenningen zu einem Angriff durch Hunde gekommen.

Villingen-Schwenningen - In Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) haben zwei Rottweiler eine Frau angefallen und verletzt. Die Fußgängerin sei mit einer Begleiterin Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, als die Tiere aus einer Hofeinfahrt rannten, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Mehr zum Thema

Einer der Hunde habe einen Maulkorb getragen, der andere habe die Frau am Dienstag aber unvermittelt in den Oberschenkel gebissen und ihr die Hose zerrissen. Der Besitzer habe weitere Attacken verhindert, indem er das Tier festhielt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Mann. Weitere Details nannten die Beamten zunächst nicht.

Erst in der vergangenen Woche hatte ein Hund der Rasse Kangal in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) eine 72-Jährige auf einem Fußweg angefallen und totgebissen. Die Seniorin starb an ihren schweren Verletzungen an Kopf und Hals.