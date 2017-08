Vierte Niederlage im fünften großen Test So langsam wird’s peinlich für den FC Bayern

Von Gerhard Pfisterer 02. August 2017 - 09:57 Uhr

Oh weh: Die Münchner um Robert Lewandowski sind noch nicht in Form. Foto: dpa

Gute Nachricht für die Münchner, bei denen so langsam ein bisschen Alarmstimmung aufkommt: Schlechter als beim Audi-Cup gegen den FC Liverpool geht es kaum – es kann also nur besser werden.

München/Stuttgart - „Mia san mia“ lautet das Motto des FC Bayern München, des glorreichsten deutschen Fußballvereins, dem Global Player unter den Club in der Bundesliga. Das heißt: Wir machen die Dinge so, wie es uns gefällt. Und wir stehen über den Dingen. Viel Selbstbewusstsein (und auch ein bisschen Arroganz) steckt dahinter.

Die Grundlage dafür sind Siege – der Erfolg gibt dem Recht, der ihn hat, solange er ihn hat.

Zurzeit sind die Münchner jedoch so erfolglos wie schon lange nicht mehr. Mia san gerade nicht mia – mia san völlig außer Form!

Es ist zwar nur die Saisonvorbereitung, in der man nichts überbewerten sollte. Doch so langsam wird’s peinlich für den FC Bayern. Die 0:3-Pleite des Gastgebers am Dienstagabend beim Audi-Cup in der Münchner Allianz-Arena war bereits die vierte Niederlage im fünften großen Test dieses Sommers (darunter unter anderem ein 0:4 gegen den AC Mailand während der viel diskutierten Asienreise). Eine gruslige Bilanz, auch wenn es noch nicht um Punkte geht. Besonders erstaunlich war, wie die Bayern von den starken Engländern um den Trainer Jürgen Klopp geradezu vorgeführt worden sind. Sie traten uninspiriert auf und waren im eigenen Stadion völlig chancenlos. Vor 57 500 Zuschauern. In einer Begegnung, die in 200 Ländern im Fernsehen übertragen wurde. Und am schlimmsten eben: mit einer miserablen Leistung mit der zurzeit bestmöglichen Elf.

Die Watschn löst ein wenig Alarmstimmung aus

Diese Watschn saß. So ein bisschen Alarmstimmung kommt deshalb nun schon auf. Der Clubchef Karl-Heinz Rummenigge fand nach der Schlappe deutliche Worte, bescheinigte nur zwei Spielern (Torwart Sven Ulreich und Javi Martinez) Normalform und forderte schnell die Kurve zu kriegen. Die Verfassung muss schleunigst besser werden, wenn die Münchner ihren hohen Ansprüchen auch in der anstehenden Runde gerecht werden wollen.

Das Gute für die Bayern ist jedoch: Die Konkurrenz aus der Bundesliga macht bislang in diesem Sommer auch nicht gerade den Eindruck, Bäume auszureißen und den Rekordmeister auf dem Weg zum sechsten Meistertitel nacheinander gefährden zu können. Noch sind es auch zweieinhalb Wochen bis zum Saisonstart. Die gegen den FC Liverpool blassen Neuzugänge Corentin Tolisso und James haben noch Zeit, sich besser einzufinden. Die zurzeit fehlenden Spitzenkräfte Manuel Neuer, Jérôme Boateng und Arjen Robben werden die Mannschaft früher oder später automatisch besser machen. Und: Schlechter als gegen den FC Liverpool geht es kaum – es kann also nur besser werden.