Vierjähriger schwer verletzt Kind wird von Hüpfburg geschleudert

Von red/dpa 01. Mai 2017 - 11:07 Uhr

In Bayern ist es zu einem schlimmen Unfall auf einer Hüpfburg gekommen. (symbolfoto)Foto: dpa

Weil mehrere Kinder – darunter ein 14-Jähriger – mit Anlauf gemeinsam auf eine aufblasbare Hüpfburg in Bayern gesprungen sind, ist ein Vierjähriger dreieinhalb Meter in die Luft katapultiert worden. Der kleine Junge schlug auf einem Kiesbett auf.

Marktheidenfeld - Bei einem Unfall an einer Hüpfburg in Bayern ist ein vier Jahre altes Kind schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, spielte der Junge am Samstag in Marktheidenfeld in der aufblasbaren Burg, als mehrere Kinder - darunter ein 14-Jähriger - gleichzeitig mit Anlauf auf ein Luftpolster sprangen und so den Vierjährigen von der Hüpfburg katapultierten.

Der kleine Junge schlug aus rund dreieinhalb Metern Höhe auf dem danebenliegenden Kiesbett auf. Das bewusstlose Kind wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht - wie schwer seine Verletzungen sind, war noch unklar. Gegen den 14-Jährigen und die zuständige Aufsichtsperson wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.