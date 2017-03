Viel Buntes bei der Tattoomesse in Ludwigsburg Mit heißer Nadel

Von Claudia Bell 04. März 2017

Totenköpfe, Blumen, Rehe und allerhand Buchstaben: Das alles gabs auf der ersten Tattoomesse in Ludwigsburg am Wochenende. Noch bis Sonntag wird im Forum geschaut und vor allem gestochen.





Ludwigsburg - Schwarze Klamotten, riesige Löcher in den Ohrläppchen und literweise Red Bull: Das war das vorherrschende Bild auf der ersten Tattoomesse in Ludwigsburg. Und dazu gabs natürlich auch jede Menge Farben, Formen, Motive, Buchstaben und viel, viel nackte Haut. Den rund 70 Tätowierern aus zehn Ländern war es jedenfalls während des Wochenendes am Forum im Schlosspark nicht langweilig: Die meisten ihrer Kunden hatten vorab einen Termin vereinbart und legten sich vor dem Publikum unter die Nadel.