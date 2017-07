Videos vom G20-Gipfel in Hamburg Von Dollarnoten, schweren Krawallen und einer Rettungsgasse

Von mrz 07. Juli 2017 - 08:06 Uhr

In Hamburg kommt es rund um den G20-Gipfel zu schwren Krawallen. Im Netz breiten sich aber auch andere Szenen aus. Wir haben die Videos.





Hamburg - Die Hölle in Hamburg wurde Wirklichkeit. Rund um die Proteste gegen den G20-Gipfel ist es am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag zu schweren Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Demonstranten gekommen. Es gab zahlreiche Verletzte.

Im Netz verbreiteten sich in den Stunden des „Welcome to hell“-Protestmarsches zahlreiche Videos von den Zusammenstößen der Beteiligten.

Ein Video, das für besonders viel Aufsehen sorgte, zeigt, wie ein Sanitäter einen Polizisten zur Seite schubst, um den Weg für seine Kollegen freizumachen, die eine offensichtlich verletzte Person tragen.

Auf einem anderen Video ist zu sehen, wie Geldscheine auf Polizisten regnen.

Hier außerdem weitere Videos der Nacht.