Videorückblick VfB Stuttgart überzeugt gegen Union Berlin

Von Siri Warrlich und Christian Pavlic 25. April 2017 - 12:21 Uhr

Der VfB feiert am Montagabend den Sieg gegen Union Berlin.Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat gegen Union Berlin seinen vielleicht besten Auftritt in dieser Saison hingelegt. Sehen Sie die wichtigsten Szenen aus dem Spiel in unserem Videorückblick.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart lieferte zum womöglich wichtigsten Zeitpunkt seine bis dato beste Saisonleistung ab. Gegen Union Berlin spielte der Tabellenführer der 2. Bundesliga mutig auf und gewann hochverdient mit 3:1. Am Ende feierten knapp 60.000 Zuschauer in der Stuttgarter Arena ausgelassen, kurz nach 22 Uhr am Montagabend war den meisten im Stadion bewusst: Dies könnte ein Meilenstein gewesen sein auf dem Weg zum direkten Wiederaufstieg des VfB.

Das Team von Trainer Hannes Wolf spielte offensiv, mutig, spielfreudig – und ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Spielausgang aufkommen. Alexandru Maxim, Simon Terodde und Daniel Ginczek sorgten mit ihren Toren für einen souveränen 3:1-Erfolg gegen Union Berlin und ein Sechs-Punkte-Polster auf den Gegner aus Köpenick. Wir lassen den emotionalen Abend in der Mercedes-Benz Arena noch einmal Revue passieren.