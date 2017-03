Video-Umfrage zum VfB Schafft der VfB Stuttgart noch den Aufstieg?

Von red 20. März 2017 - 11:56 Uhr

Niederlage in Fürth: Packt der VfB um Timo Baumgartl (rechts) den Aufstieg?Foto: dpa

Nach der Niederlage bei Greuther Fürth hat sich StuggiTV in der Innenstadt umgehört: So blicken Menschen in Stuttgart den nächsten VfB-Spielen entgegen.

Stuttgart - Schon am Montagabend könnte der VfB Stuttgart die Tabellenführung in der zweiten Bundesliga an Union Berlin verlieren. Die 0:1-Niederlage bei Greuther Fürth war der Tiefpunkt der letzten drei Spiele, in denen der VfB nur zwei von neun möglichen Punkten einfahren konnte. Nach den zuletzt ausbleibenden Erfolgserlebnissen bei den Schwaben fragt StuggiTV: Schafft der VfB den Aufstieg trotzdem? So denken Menschen in Stuttgart darüber: