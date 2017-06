Video-Umfrage Das fehlt Stuttgartern in ihrer Stadt

Von red 13. Juni 2017 - 11:28 Uhr

Stuttgart als Top-Metropole? Dazu fehlt noch einiges, sagen viele Menschen in der Stadt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Bei der Einwohnerzahl belegt Stuttgart den sechsten Platz unter den deutschen Städten – aber ist Stuttgart eine richtige Top-Metropole? Nicht so ganz, finden viele Stuttgarter – und berichten, was ihnen fehlt.

Stuttgart - Etwa 620 000 Menschen leben in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs (Stand Ende 2015). Damit belegt Stuttgart den sechsten Platz unter den größten Städten in Deutschland. Der Arbeitsmarkt in der Stadt ist attraktiv – weshalb viele Menschen wegen ihres Jobs in den Südwesten kommen.

Aber ist Stuttgart eine richtige Top-Metropole, die es mit Berlin, New York oder Paris aufnehmen kann? StuggiTV hat sich in der Innenstadt umgehört, was den Menschen in Stuttgart fehlt.