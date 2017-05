Video-Rückblick Magische Momente beim VfB Stuttgart

Von Philipp Maisel und Hannes Opel 22. Mai 2017 - 19:55 Uhr

Der Aufstieg des VfB Stuttgart elektrisiert die Fans im Kessel. Doch bevor die große Party steigen konnte, mussten erst 90 Minuten gegen die Würzburger Kickers bestritten werden. Wir blicken im Video zurück auf die Partie.





Stuttgart - Der 21. Mai 2017 wird für alle Fans und Verantwortlichen des VfB Stuttgart wohl für immer in Erinnerung bleiben: Nach dem Sieg gegen Würzburg kannte der Jubel keine Grenzen, im Stadion und auf dem Cannstatter Wasen wurde der Aufstieg in die Bundesliga ausgelassen gefeiert. Zahlreiche Prominente gratulierten den Schwaben, die Fantastischen Vier heizten den Anhängern beim Public Viewing ein.

Der ausgelassenen Party in Stuttgart vorausgegangen war ein souveränes 4:1 der Roten gegen die nun als Absteiger feststehenden Würzburger Kickers – die Tore für den Zweitliga-Meister erzielten vor 60.000 Zuschauern Matthias Zimmermann, Simon Terodde (2) sowie Daniel Ginczek. Mit 69 Punkten beendete der VfB Stuttgart die Saison damit auf dem ersten Platz, für den es anschließend auch eine Meisterschale gab.

Unser Redakteur Philipp Maisel war am Sonntag vor Ort und schildert in unserem Video-Rückblick seine Eindrücke vom Spiel in der Mercedes-Benz Arena:

