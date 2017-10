Video-Nackedei für Cro Wer ist Anuthida?

Von (avb/spot) 03. Oktober 2017 - 13:05 Uhr

Anuthida Ploypetch hat für Rapper Cro fast alle Hüllen fallen lassen Foto: imago/Future Image

Der Hingucker im neuen Videoclip von Cro ist nicht etwa der Rapper mit seiner Maske, sondern eine junge Frau, die sich sexy im Wasser räkelt: Anuthida Ploypetch!

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Rapper Cro (27) sein neues Video zu "todas". Doch neben dem Song selbst steht noch etwas ganz anderes im Vordergrund des Clips: Wer ist dieses halbnackte Mädchen, das sich zum heimlichen Star des Videos mausert? Denn trotz des prominenten Gastauftritts von US-Rapper Wyclef Jean (47) bleibt man immer wieder bei den nackig schwimmenden Damen im Video hängen.

Die hübsche Frau, die im Video nur in ein dünnes Stofftuch gewickelt ist, ist keine Unbekannte: Anuthida Ploypetch ist ein deutsches Model thailändischer Herkunft. Die 20-Jährige startete ihre Karriere bei der Castingshow "Germany's Next Topmodel", wo sie 2015 den zweiten Platz belegte. Ihr cooler Look scheint gefragt, denn im Rahmen der Show konnte sie schon einige Male überzeugen, wurde etwa das Gesicht für eine Opel-Kampagne oder Gillette Venus und lief auf der New York Fashion Week.

Cros brandneues Album "tru." können Sie ganz einfach bei Amazon bestellen oder streamen

Auch ohne Topmodel-Titel will Ploypetch durchstarten. Und wie geht das heutzutage besser als via Social Media? Auf Instagram folgen ihr über 405.000 Abonnenten, die sie täglich mit Schnappschüssen aus ihrem Leben versorgt - von sexy bis lustig. Ende 2016 sorgte sie dann mit einigen Fotos für Aufsehen, auf denen sie mit Rapper Cro posiert. Ob da schon der sexy Videoclip in Arbeit war? Eines steht fest: Bei einem der beliebtesten Rapper Deutschlands der Video-Hingucker zu sein, haben die meisten "GNTM"-Gewinnerinnen bisher nicht geschafft.