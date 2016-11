Video-Kommentar zu Donald Trumps Sieg „Die Welt wird noch gefährlicher“

Von Rainer Pörtner 09. November 2016 - 10:19 Uhr

Der Sieg Donald Trumps sendet Schockwellen um den Globus. Mit dem New Yorker Immobilienunternehmer wird ein narzistischer, unberechenbarer und in der praktischen Politik völlig unerfahrener Mann neuer US-Präsident, kommentiert Rainer Pörtner.

Stuttgart - Es ist ein historischer Sieg: Donald Trump hat die Wahl ums Weiße Haus gewonnen und wird neuer US-Präsident. Hillary Clinton, die bis kurz vor dem Wahltag als wahrscheinliche Siegerin galt, muss sich überraschend deutlich geschlagen geben.

Was bedeutet der Sieg des Immobilienunternehmers Trump, der noch nie in seinem Leben ein politisches Amt innehatte, für Amerika und für die Welt? Warum hat die Ex-Außenministerin Clinton so klar verloren? Was wird aus dem politischen Erbe Barack Obamas? Rainer Pörtner, Ressortleiter Politik/Landespolitik von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, kommentiert Trumps Triumph – der für einige in Deutschland auch seine positive Seite hat.