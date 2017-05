Video-Interview mit VfB-Keeper Langerak zum Aufstieg und zu seiner Zukunft

Von Tobias Jansen, Siri Warrlich und Hannes Opel 22. Mai 2017 - 11:19 Uhr

Nachdem der Aufstieg des VfB Stuttgart in die erste Bundesliga perfekt ist, lässt Torwart Mitch Langerak sich am Sonntagnachmittag von den Fans feiern.Foto: dpa

Wie hat Mitch Langerak das furiose Finale des VfB Stuttgart gegen die Würzburger Kickers erlebt? Und wie sehen die Zukunftspläne des Australiers aus? Sehen Sie Langeraks Antworten in unserem Video-Interview.

Stuttgart - Aus einem 1800-Seelen-Dorf im australischen Bundesstaat Queensland kam er nach Deutschland – erst spielte er für Borussia Dortmund, in der Saison 2015/2016 kam er zum VfB: Torhüter Mitch Langerak. Dass sein Talent in Australien überhaupt entdeckt wurde, sei ein Riesenglück gewesen, so Langerak. Schließlich kenne sein Dorf selbst in Australien kaum jemand.

Mehr zum Thema

Bilder von der Party der VfB-Profis mit ihren Frauen im Amici gibt es hier

„Nach Stuttgart bin ich gekommen, um zu spielen“, sagt Langerak in unserem Video-Interview direkt nach dem Aufstieg des VfB in die erste Bundesliga am Sonntagnachmittag. Zunächst hatte ihm eine Verletzung aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie der Australier das Finale gegen Würzburg erlebt hat und wie seine Pläne für die Zukunft aussehen, sagt Langerak im Video-Interview.