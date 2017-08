Video-Interview mit Cro-Freund Teesy „Ich erwarte gar nichts mehr“

Von red 11. August 2017 - 11:11 Uhr

Mit Songs wie „Generation Maybe“ und „Blind“ ist Teesy bekannt geworden. Derzeit arbeitet der Freund von Cro an seinem dritten Album. Warum Teesy nicht mehr so viele Zukunftspläne macht wie früher und was seine Fans 2018 erwarten können, berichtet er im Video-Interview mit StuggiTV.

Stuttgart - Sein bürgerlicher Name lautet Toni Mudrak. Nach „Glücksrezepte“ und „Wünschdirwas“ arbeitet Teesy nun an seinem dritten Album. Eigentlich hat der Sänger Lehramt studiert. Plant er, je als Lehrer zu arbeiten? Wie sehen seine Zukunftspläne aus? Und wie hält er es selbst mit den sozialen Medien, die er in manchen seiner Songs kritisiert?

Das und weiteres berichtet Teesy im Video-Interview mit StuggiTV.