Victoria’s Secret Auch süße Dessous-Engel begehen Mode-Sünden

Von red 29. November 2017 - 13:45 Uhr

Abseits der „Vicoria’s Secret“-Shows ziehen die Unterwäsche-Models auf roten Teppichen die Blicke auf sich. Manchmal begehen dabei auch die verführerischen Dessous-Engel Modesünden.





Stuttgart - Sind diese Outfits schräg – oder einfach nur sexy? Auch jenseits der großen Laufstege dieser Welt zeigen sich die Unterwäsche-Models von Victoria’s Secret gerne im Scheinwerferlicht. Die Aufmerksamkeit ist den Dessous-Engeln gewiss – sind die gewagten Outfits doch meist echte Hingucker.

Doch zwischen all den Jumpsuits, Fransen, Sternen, Pailletten und viel nackter Haut fragt sich der einfache Betrachter bisweilen schon mal: Ist das Mode oder kann das weg?

Die Tops und Flops der Unterwäsche-Models

Die „Victoria’s Secret fashion show viewing party“ in New York war kürzlich wieder so ein Event, bei dem sich die Unterwäsche-Models im Scheinwerfer-Licht den Fotografen präsentierten. Auch im Victoria’s Secret Fifth Avenue Store in New York zeigten sich verführerische Models wie Josephine Skriver, Jasmine Tookes und Romee Striid im Blitzlichtgewitter.

Dabei war nicht jeder Engel mit der Wahl des Outfits so stilsicher. Klicken Sie sich in unserer Bildergalerie durch die modischen Tops und Flops der Unterwäsche-Models.