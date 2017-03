Vibrator sendet Daten Hersteller von Sexspielzeug muss zahlen

Von red/AFP 15. März 2017 - 11:01 Uhr

Der Spaß hört auf, wenn beim Einsatz eines Vibrators auch sensible Daten ermittelt werden. (Symbolfoto)Foto: dpa

Weil der Vibrator über eine App gesteuert wurde, landeten auf dem Server des Herstellers auch sensible Daten – zur Häufigkeit und Einsatzstärke des Geräts. Nun muss der Hersteller mehrere Millionen Dollar zahlen.

Washington - Der kanadische Hersteller eines intelligenten Sex-Spielzeugs muss wegen Verletzung der Privatsphäre seiner Kunden mehrere Millionen Dollar Entschädigung zahlen. Die Firma Standard Innovation, die den Vibrator namens We-Vibe produziert, wurde in den USA zur Zahlung von 3,75 Millionen Dollar (3,53 Millionen Euro) verurteilt, weil Nutzerdaten abgegriffen und auf die kanadischen Server der Firma geladen wurden.

Der Vibrator wird mit einer Smartphone-App gesteuert. Die Anwendung schickte jedoch auch vertrauliche und äußerst intime Daten der Anwender an das Unternehmen weiter - darunter die eingestellte Intensität des Geräts und damit auch, wie oft es im Einsatz war. Theoretisch könnte auf diese Weise ein Fremder das Sex-Spielzeug kontrollieren.