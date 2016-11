VfB-Trainer Wolf vor Nürnberg-Spiel "Wir werden keinen Gegner 90 Minuten dominieren"

Von red 25. November 2016 - 14:11 Uhr

Der VfB Stuttgart empfängt am Montagabend den 1. FC Nürnberg in der Mercedes-Benz-Arena. Bereits am Freitagmittag hat sich sich VfB-Coach Hannes Wolf den Fragen der Medienvertreter gestellt. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.

Stuttgart - Das nächste Traditions-Duell wartet am Montagabend auf den VfB Stuttgart, wenn das Team von Trainer Hannes Wolf den 1. FC Nürnberg in der Mercedes-Benz-Arena empfängt.

Dabei wird es mit Sicherheit kein leichtes Spiel für den VfB, denn die Franken sind seit nunmehr sieben Spielen ungeschlagen und konnten in den vier vergangenen Auswärtsspielen zehn von zwölf möglichen Punkten sammeln.

Doch auch die Schwaben können mit breiter Brust auftreten: Seit vier Spielen ist der VfB ungeschlagen, die vergangenen vier Heimspiele wurden allesamt gewonnen.

VfB-Coach Hannes Wolf hat sich am Freitagnachmittag ab 13.30 Uhr den Fragen der Medienvertreter rund um das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg gestellt. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.