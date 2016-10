VfB-Training Simon Terodde feiert Comeback

Von red/dpa 18. Oktober 2016 - 14:34 Uhr

Gute Nachrichten vom VfB Stuttgart: Nach überstandenem Muskelfaserriss trainiert Stürmer Simon Terodde wieder mit seinen Kollegen. Ob es für einen Einsatz am Freitag gegen München reicht?





20 Bilder ansehen

Stuttgart - Drei Tage vor dem Heimspiel gegen den TSV 1860 München ist Stürmer Simon Terodde ins Mannschaftstraining des VfB Stuttgart zurückgekehrt.

Mehr zum Thema

Gute Nachricht vom Trainingsplatz. Simon #Terodde trainiert wieder mit den Teamkollegen. Welcome back!! pic.twitter.com/22abqHUYwh— VfB Stuttgart (@VfB) 18. Oktober 2016

Der 28 Jahre alte Stürmer stand am Dienstag nach überstandenem Muskelfaserriss in der Wade auf dem Platz und ist am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen die „Löwen“ wieder eine Option für Trainer Hannes Wolf.

Weitere News zum VfB Stuttgart gibt es hier.

Terodde hatte die ersten sieben Partien in der 2. Fußball-Bundesliga durchgespielt und dabei zwei Treffer für die Schwaben erzielt. Gegen Greuther Fürth (4:0) und bei Dynamo Dresden (0:5) fehlte er wegen der Verletzung.

"Strafe" muss sein, auch bei der Rückkehr ins Teamtraining. Ohrenschnipser für unseren Stürmer. #VfB #Terodde pic.twitter.com/Wl08KMsMJv— VfB Stuttgart (@VfB) 18. Oktober 2016

VfB Stuttgart - 2. Bundesliga Nächstes Spiel lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle