VfB-Testspiel in Ilshofen Der VfB ohne Terodde, Pavard und Asano in Hohenlohe

28. Mai 2017

Ilshofen - Müde Spieler und müde Fans: die Aufstiegsfeierlichkeiten haben sowohl das Team des VfB Stuttgart als auch den Anhang des Zweitligameisters geschafft. Jedenfalls war es am Sonntag in Ilshofen bei sommerlichen Temperaturen stimmungsmäßig ruhig, als das Team von Trainer Hannes Wolf antrat – und gegen eine Hohenlohe-Auswahl 2:4 verlor. Nur Tobias Werner (22.) und Julian Green (57.) trafen für den Bundesliga-Rückkehrer. Für die Amateure waren Julian Schiffmann (18.), Martin Kreiselmeyer (44.), Christian Baier (78.) und der Kultbartträger Marco Sailer (87.) erfolgreich.

Dennoch machte Wolf auch nach dem Abpfiff ein freundliches Gesicht und zeigte die größte Ausdauer beim Autogramme schreiben und Sich-fotografieren-lassen. Knapp 4500 Besucher waren gekommen, um den VfB aus der Nähe zu erleben. „Es ging ja nicht in erster Linie um Fußball“, sagte der Coach, „sondern darum, die Menschen zu treffen und gesund zu bleiben.“

Beide Vorhaben klappten, wenn auch die Zuschauer einen VfB sahen, der im ersten Spiel nach der Zweitligasaison und dem Feiertrip nach Ibiza spielte, als habe jemand den Stecker gezogen. Zudem vermissten die Fans ihren Liebling. Simon Terodde war zuhause geblieben, da seine Frau erkrankt ist. Wolf hatte dem Stürmer, der sich mit dem VfB über einen neuen Vertrag einig geworden ist, frei gegeben.

Außer dem Torjäger fehlten auch Emiliano Insua (ist in Argentinien bei der Hochzeit seines Bruders) sowie Benjamin Pavard, Jerome Onguéné, Florian Klein, Takuma Asano und Anto Grgic, die schon zu den Auswahlteams ihrer Heimatländer gereist sind. Auch Timo Baumgartl, Marcin Kaminski und Mitch Langerak sind für Länderspiele berufen worden.

Ausgedünnt wird der VfB also die Tage bis zum Donnerstag verbringen, wenn die Abstimmung über die Ausgliederung der Profi-Abteilung aus dem Hauptverein ansteht und anschließend der Urlaub für die Spieler beginnt. Am 3. Juli geht es dann mit dem Training wieder los und nach Vorstellung der Verantwortlichen sollen bis dahin auch die Personalien Toni Sunjic (Palermo), Jan Kliment (Bröndby) und Borys Tashchy (Brünn) geklärt sein. Alle drei sind ausgeliehen – und alle drei spielen in den Planungen des VfB keine Rolle mehr.