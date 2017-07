VfB-Testspiel in Heidenheim Warum Hannes Wolf trotz Niederlage zufrieden ist

Von Markus Merz 22. Juli 2017 - 19:21 Uhr

Beim 1. FC Heidenheim war für den VfB Stuttgart am Samstag zwar ein Sieg drin, am Ende verlor das Team aber vor allem wegen der schlechten zweiten Hälfte. Hinterher sprach Trainer Hannes Wolf über die Partie und seine Mannschaft.





Stuttgart - Heidenheim – Der VfB Stuttgart bleibt in der Sommer-Vorbereitung ohne Sieg. Am Samstag verlor das Team um den Trainer Hannes Wolf mit 1:2 beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim (wir berichteten). Wolf selbst war mit dem Auftritt seiner Mannschaft nur in der ersten Hälfte zufrieden. „Die zweite Halbzeit ging sicher nicht an uns.“

Der VfB-Coach lieferte aber auch eine Erklärung für die schwache Darbietung in den zweiten 45 Minuten: „Da war es insgesamt zerfahrener, auch weil wir komplett durchgewechselt haben. Auch dass wir derzeit nur zwei Innenverteidiger haben und die beiden nicht durchspielen lassen wollten, hat die Sache nicht einfacher gemacht.“

Wolf gibt sich optimistisch

So spielten in der zweiten Halbzeit die beiden Mittelfeldspieler Anto Grgic und Tobias Werner im Abwehrzentrum. Ganz sicher keine Dauerlösung, auch wenn Grgic laut Wolf einiges mitbringt, um eine Lösung zu sein. „Ich glaube aber nicht, dass er da spielen will.“

Generell sieht der VfB-Trainer sein Team auf einem guten Weg. „Wir verpacken viel Training, haben ein sehr gutes Fitnessniveau.“

Darauf aufbauen und weiter daran arbeiten will Wolf mit seinem Team ab Dienstag, wenn es ins zweite Trainingslager der Vorbereitung geht. Dieses Mal nach Österreich.

Eine feste Formation hat Wolf aktuell wenn überhaupt im Kopf, will sich aber noch nicht festlegen. „Wir haben noch vier Testspiele. Da ist es nur fair, jedem weiterhin alle Chancen zu geben.“

Ein Sieg in einem der verbleibenden Freundschaftsspiele ist da zunächst erstmal Nebensache.