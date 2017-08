VfB Stuttgart zwischen Abstieg und Aufstieg 15 bewegte Monate zwischen Mainz und Mainz

Von Markus Merz 26. August 2017 - 08:00 Uhr

Nur etwas mehr als 15 Monate liegen zwischen dem letzten und dem nächsten Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05. Turbulenter hätte diese Zeit kaum ausfallen können.





22 Bilder ansehen

Stuttgart - Dass der VfB Stuttgart schon immer ein Verein war, bei dem nur selten Ruhe und Beständigkeit herrschte, ist kein Geheimnis. Dennoch stellen die vergangenen 15 Monate einen besonders aufreibenden Zeitraum in der Geschichte des Vereins dar. Immerhin ging es in dieser Phase von der 1. Liga in die 2. Liga. Und wieder zurück.

Mehr zum Thema

Vor dem ersten Heimspiel nach der Rückkehr in die 1. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FSV Mainz 05 wird es Zeit, einen Blick auf die zurückliegenden Monate zu werfen. Zumal der Beginn dieses Auf und Abs ausgerechnet ein Heimspiel gegen die Mainzer bildet. Damals, im Mai 2016, verlor der VfB mit 1:3 und war in der Folge nicht mehr vor dem Abstieg zu retten.

In unserer Bildergalerie fassen wir kuriose, traurige, freudige und überraschende Momente des VfB aus 15 Monaten zusammen. Klicken Sie sich durch.

VfB Stuttgart - 1. Bundesliga lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle