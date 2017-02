VfB Stuttgart zu Gast in Heidenheim Liveticker: Der VfB auf der Ostalb

Von red 17. Februar 2017 - 18:20 Uhr

Der VfB Stuttgart tritt auswärts beim 1. FC Heidenheim an.Foto: Pressefoto Baumann

Gelingt dem VfB der vierte Sieg in Folge? Wir sind vor Ort und tickern die Partie 1. FC Heidenheim gegen den VfB Stuttgart live.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart ist bereits an diesem Donnerstag nach Heidenheim gereist, um sich auf das Zweitligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim an diesem Freitagabend vorzubereiten. Das Stadion in Heidenheim ist restlos ausverkauft, 15.000 Zuschauer werden die Partie verfolgen.

Auch Kevin Großkreutz ist rechtzeitig fit geworden. Der Weltmeister hatte die Woche über leicht angeschlagen kürzer treten müssen. Nicht in den 18er-Kader geschafft hat es Florian Klein. Der Österreicher war mit 18 Kollegen mit nach Heidenheim gereist, sitzt aber nicht auf der Bank.

Wir sind vor Ort und tickern die Partie ab 18 Uhr live. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.