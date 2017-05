VfB Stuttgart zu Gast bei Hannover 96 Alle Informationen zum Spiel

Von red 13. Mai 2017 - 15:42 Uhr

Beim Hinspiel im Dezember 2016 unterlag der VfB Stuttgart den Gästen aus Hannover 1:2.Foto: dpa

Der VfB Stuttgart kann am Sonntag gegen Hannover 96 einen Spieltag vor Saisonende in die 1. Bundesliga aufsteigen. Alle Informationen rund um das Spitzenspiel finden Sie hier.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart kann mit einem Sieg in Hannover den Aufstieg schon einen Spieltag vor Saisonende perfekt machen. Auch ein Unentschieden kann reichen, wenn Eintracht Braunschweig zur gleichen Zeit gegen Arminia Bielefeld verliert. In jedem Fall ist das letzte Auswärtsspiel gegen den Tabellendritten eine Schlüsselpartie – und der VfB Stuttgart hat alles weiter selbst in der Hand.

