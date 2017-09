VfB Stuttgart zu Gast bei Eintracht Frankfurt Mit Daniel Ginczek in der Startelf?

Von red/dpa 28. September 2017 - 14:34 Uhr

Daniel Ginczek könnte am Samstag von beginn an mit auf dem Platz stehen. (Archivfoto) Foto: Pressefoto Baumann

Gute Neuigkeiten vor dem Auswärtsspiel in Frankfurt: Neben Akolo könnte auch Daniel Ginczek von Trainer Hannes Wolf in die Startelf berufen werden. Beide sind fit und wollen erste Auswärtspunkte holen.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart kann im Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt wieder auf Offensivspieler Chadrac Akolo setzen. Der zweifache Torschütze habe nach seiner Zerrung wieder voll trainiert und sei gleich ein Kandidat für die Startelf, sagte Trainer Hannes Wolf am Donnerstag. „Chadrac hat in der Offensive große Qualitäten und ist für uns ein wichtiger Spieler.“

Auch Stürmer Daniel Ginczek könnte in Frankfurt erstmals in dieser Saison von Beginn an spielen und dabei mithelfen, dass die Schwaben die ersten Auswärtspunkte holen. „Wir kriegen personell jetzt richtig Optionen“, sagte Wolf.